Путин открыл итоговый форум активных граждан «Сообщество» в Москве

Президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии отчётного форума активных граждан «Сообщество», который собрал в Москве гражданских активистов, волонтёров, представителей некоммерческих организаций (НКО), власти и социально ответственного бизнеса со всей страны.

«Символично, что итоговое мероприятие проходит накануне и приурочено к празднику – Дню народного единства. Сама суть этого праздника тесно связана с идеей гражданской активности, со стремлением людей разных возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий объединиться ради общего блага. Сегодня здесь собрались именно такие неравнодушные, деятельные, творческие люди, – сказал Путин. – В целом во всех регионах России сейчас всё больше граждан включаются в волонтёрскую деятельность, деятельность некоммерческих организаций и различных структур. Иногда и индивидуально люди этим занимаются. Желание людей реализовать свои инициативы, опыт, знания ради полезных дел говорит о растущей зрелости российского общества, о том, что активно возрождаются традиции добровольчества, меценатства, милосердия. Такой бескорыстный и, зачастую, подвижнический труд заслуживает самой искренней и душевной поддержки и благодарности».

Напомнил Путин собравшимся и о расширении программы президентских грантов для «третьего сектора», а также об особой поддержке социально ориентированных НКО, для которых теперь предусмотрены специальные правовые режимы и доступны финансовые ресурсы, выделяемые государством на социальные цели.

«Рассчитываю, что Государственная Дума нового созыва сможет оперативно рассмотреть необходимые поправки в бюджетный кодекс, и практический механизм получения особого правового статуса будет реализован уже с 1 января 2017 года. В целом наша задача – создать благоприятную, я бы сказал даже дружелюбную, дружескую среду для развития социально ориентированных НКО. Возможно, имеет смысл предоставить им и некоторые дополнительные преференции, например те, которые уже имеют субъекты малого предпринимательства», – добавил президент и попросил собравшихся эту идею обсудить и сформировать свои предложения.

Напомним, что финальный форум «Сообщество» в Москве завершает серию из восьми окружных форумов, которые Общественная палата Российский Федерации (ОП РФ), как и годом ранее, провела во всех федеральных округах страны. Всего в работе восьми форумов серии приняло участие около 6 тысяч гражданских активистов, а на итоговом «Сообществе» в Москве ожидается более 3,5 тысяч участников, которые съедутся в столицу, чтобы подвести итоги проделанной за год работы и обсудить повестку для следующей серии форумов «Сообщество-2017».

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