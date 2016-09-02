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Добрый форум в городе Грозном

2 сентября 2016, 18:06 [«АН-онлайн», Елена КОВАЛЕВА ]

Добрый форум в городе Грозном

Как развивать село? Каким образом помочь детям с инвалидностью найти друзей среди своих сверстников? А как вовлечь подростков в интеллектуальные игры? Активные граждане Северного Кавказа делились опытом социальной работы и искали единомышленников на форуме «Сообщество» в Грозном.

Этот форум уже седьмой в 2016 году. Общественная палата России проводит такие мероприятия в каждом федеральном округе. В СКФО приехало более 400 участников – лидеров некоммерческих организаций, волонтеров. И только девяти из них выпала честь публично представить свои проекты. Большинство инициатив касалось людей с ограниченными возможностями и возникло из личных историй.

Когда сыну Натальи Токаревой поставили диагноз порок сердца, она поняла, что ребенку придется сидеть за учебниками в домашних стенах. В то же время категорически не устраивало и качество обучения дочери в обычной школе. Так профессиональный педагог и мама двоих детей запустила проект по развитию инклюзивного образования в Кисловодске – «Планета добра». Наталья открыла школу, в которой учителя, родители, дети с инвалидностью и без стали одной семьей. Здесь занимаются по уникальным методикам, оказывают психологическую поддержку и раздвигают границы «ограниченных возможностей». Коллектив школы №21 учредил межрегиональную спартакиаду для людей с ОВЗ. «В прошлом году я представляла наш проект на «Сообществе» в Ставрополе и на итоговом форуме в Москве. Нас заметили и поддержали в правительстве, благодаря чему вторая спартакиада прошла на ура», – рассказывает Наталья.

Айшат Гамзаева приехала на форум из Махачкалы. Ее организация «Жизнь без слез» помогает детям с серьезными нарушениями психического и физического развития. Для маленьких подопечных Айшат такие, казалось бы, простые задачи, как заварить чай или помыть посуду, превращаются в огромную проблему. Поэтому к обучению необходимым бытовым навыкам здесь подходят с особой тщательностью, стараясь не вызвать у ребенка негатива и страха. В доме дневного пребывания ребята занимаются растениеводством, шьют, готовят, лепят из глины и доказывают, что понятие «необучаемый» придумали те, кто не умеет обучить. «У моего сына расстройство аутистического спектра. В его развитие было вложено много сил и труда. Сейчас ему 32, он создал семью, учится в институте. И это моя материнская гордость!» – делится Айшат Гамзаева.

Авторы проекта «Школа бифрендинга» из Нальчика принесли на форум живого стрижа, которого сами выходили. Волонтеры проводят в Кабардино-Балкарии тренинги по этике общения с людьми с ОВЗ и стараются помогать им делом. «Одного тотально слепого парня мы устроили в наш республиканский театр: он прекрасно поет и заслуживает самой лучшей карьеры! Молодой художнице-колясочнице мы помогли провести интерактивную выставку картин. Теперь она стала получать коммерческие заказы», – рассказывает руководитель школы Алина Накова. В сентябре волонтеры начинают снимать передачу «А я могу», где люди с инвалидностью будут рассказывать зрителям о своих достижениях.

Ставропольский фонд «Дары волхвов» появился на свет благодаря журавлям. Волонтеры сагитировали школьников сложить из бумаги разноцветных журавликов, написать на крыльях добрые пожелания и вручить их детям с ОВЗ и маленьким пациентам онкологического отделения. Дарить радость полетели две тысячи птиц, и это так понравилось школьникам, что активисты решили основать фонд. В его программах участвуют дети, подростки, студенты... Во дворах проходят инклюзивные игры, субботники, благотворительные концерты. На «Сообществе» эта организация нашла себе наставника в лице эксперта форума, создателя платформы iGrajdanin Андрея Давидовича.

Свой проект «Творчество без барьеров» презентовало и чеченское региональное отделение Российского союза сельской молодежи. На данный момент это единственная организация из Чечни, получившая грант фонда «Перспектива». Неравнодушная молодежь решила проводить мастер-классы по рисованию в отдаленных районах республики. «Дети с инвалидностью не всегда могут доехать до Грозного или другого крупного города, чтобы попасть на занятия в художественную школу. Для них мы и будем проводить выездные мастер-классы», – пояснил председатель чеченского отделения РССМ Беслан Асхабов. Участники форума из Ставрополя предложили поделиться с ним своими методиками по арт-терапии и вместе воплощать проекты по творческому развитию детей.

Столицу Чечни представляла правозащитница Либкан Базаева, директор НКО «Женщины за развитие». Организация занимается психологической реабилитацией и защитой прав женщин. «Мы решили, что пора создавать экономическую основу для их уверенности и личностного роста, – говорит Базаева. – И разработали проект по открытию социального ателье «Таймах». В переводе с чеченского «таймах» означает «иголка с ниткой». Мы создадим рабочие места для женщин, которые будут самостоятельно изготавливать продукцию и продавать ее по стоимости ниже рыночной». Эксперты форума «Сообщество» пообещали консультировать волонтеров по маркетинговым вопросам и даже способствовать открытию магазина чеченских товаров в Москве.

Рамазан Мхце из международного объединения «Алашара» презентовал программу развития села в Карачаево-Черкесии. Волонтеры работают в 14 населенных пунктах республики: вместе с жителями они выявляют острые вопросы и пытаются их решить. Ремонтируют дороги, строят спортивные площадки, открывают спортивные секции, проводят бесплатные юридические консультации, приобретают оборудование для поселковых больниц. «Важно, что мы делаем это не вместо, а вместе с жителями, – подчеркивает Рамазан. – Мы пытаемся донести, что проблема села – иждивенческая, она в головах. Мы убеждаем, что, если вам не нравится свалка за окном, нужно выйти и убрать ее. Когда люди видят результаты своих усилий, им хочется действовать дальше. Это очень мотивирует».

Жанна Бориева из Северной Осетии рассказала о своей программе по работе с подростками – «Формула успеха». В разных районах активисты создают интеллектуальные клубы и формируют молодые команды участников. Дети играют в «Что? Где? Когда?», «Свою игру», «Брэйн ринг». И в этом соревновании умов находят друзей, наставников и свой дальнейший жизненный путь.

На форуме в Грозном презентовал себя и всероссийский фонд помощи ветеранам боевых действий «Память поколений». Его возглавляет первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова. Фонд помогает военным госпиталям, ветеранам Великой Отечественной войны, Афганистана, контртеррористических операций на Северном Кавказе. Оплачивает лечение, покупает протезы, обеспечивает средствами реабилитации и гигиены. В СКФО сотрудники фонда решили выступить потому, что из тысячи ветеранов, которым они оказали помощь, лишь 16 – с Северного Кавказа. Познакомиться с местными ветеранскими организациями и предложить им помощь было основной целью в этой поездке.

В общем-то все участники ехали на форум за коммуникацией. Найти единомышленников, научиться новому на мастер-классах экспертов, узнать о том, какие еще инициативы есть в регионе, заявить о себе. Здесь люди выстраивают связи, которые помогают им сделать свою работу эффективной и складываются в два золотых слова – «СМОЖЕМ ВМЕСТЕ».

 

Фото предоставлены пресс-службой Общественной Палаты Чеченской республики и официальными группами НКО-участников в социальных сетях.

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