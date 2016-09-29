Завершившийся в конце минувшей недели форум активных граждан «Сообщество» в Волгограде, который собрал на своих площадках общественников со всего Южного федерального округа России (ЮФО), стал самым крупным окружным форумом серии в этом году.

Самый активный округ

«Сообщество» в городе-герое Волгограде завершило марафон из восьми форумов, которые Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) уже второй год подряд проводит во всех федеральных округах страны. Гражданские активисты, представители некоммерческих организаций (НКО), эксперты, представители власти и бизнесе – всего более тысячи человек за два дня посетило волгоградский форум, чтобы обсудить проблемы и пути развития «третьего сектора» как в ЮФО, так и во всей стране.

«Некоммерческий сектор в Южном федеральном округе более активный, чем в других округах – об этом можно судить как по количеству участников, так и по активности на площадках. В каких-то вопросах, например, в вопросе общественного контроля здесь опередили другие регионы. Некоторые вещи, которые мы ещё только рекомендуем, они уже сделали, внедрили методики, алгоритмы», – рассказала корреспонденту «Аргументов недели» член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова.









Однако общественный контроль – далеко не единственное, что волнует сегодня общественников. В первый день форума свою работу открыли пять дискуссионных площадок с широким спектром вопросов на повестке дня: от развития гражданской активности в сельских территориях до интернет-технологий в работе НКО. Особое внимание уделили остроактуальной сегодня теме доступа НКО на рынок оказания социальных услуг населению. Как оказалось, продвижения в этом направлении в ЮФО есть, как есть и существенные проблемы.

«Что касается доступа НКО на рынок социальных услуг, то мы увидели, что тут не хватает диалога между НКО и властью. В некоторых регионах власти много делают в направлении разгосударствления рынка соцуслуг, но сами НКО часто ничего об этом не знают, – сказала Тополева-Солдунова. – Во многом это происходит из-за отсутствия ресурсных центров для НКО, поэтому и диалог неактивный. И вообще НКО очень трудно без поддержки ресурсных центров».

Также член ОП РФ отметила и другую проблему, связанную с деятельностью территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Тем временем Волгоградская область входит в тройку лидеров в рейтинге регионов страны по количеству ТОСов.

«Есть в округе и большая специфическая проблема, которая состоит в том, что без поддержки остались ТОСы. В округе их много, это основа общественного активизма. Какое-то время назад их поддерживали, выделяли деньги из бюджета, потом эта поддержка начала уменьшаться, после чего прекратилась вообще, – рассказала «Аргументам недели» Тополева-Солдунова. – И сейчас ТОСы, которые особенно важны в малых территориях и сёлах, находятся в бедственной ситуации, так как им сложно жить без поддержки».

Подходящее места для старта новой инициативы

По традиции, второй день форума был посвящён работе Университета ОП РФ – системной образовательной программы с мастер-классами и лекциями по повышению эффективности работы как зрелых, так и вновь созданных НКО от экспертов со всей России.

Также целый блок в рамках второго дня форума предоставили гражданским активистам округа для презентации своих лучших практик и социальных инициатив, включая проекты по реабилитации и социализации детей-инвалидов, поддержке местных мастеров и умельцев ради сохранения традиционных ремёсел южного региона. История региона также накладывает свой отпечаток на направлениях гражданской активности в ЮФО, где особенно развиты волонтёрские поисковые отряды, благодаря таким отрядам удаётся восстановить имена солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, оказалось, что форум «Сообщество» – не только хорошее место для рассказа об уже действующей своей гражданской инициативе, но ещё и подходящая площадка для старта новой. Так в Волгограде ОП РФ организовала масштабную акцию по сбору книг в фонды пяти нуждающихся сельских библиотек Волгоградской области. Принести книги могли не только участники форума, но и просто неравнодушные жители города. В будущем инициаторы планируют распространить акцию на другие регионы России, где библиотечные фонды также страдают от нехватки книг.









Ключевой же темой серии форумов «Сообщество-2016» стала Концепция содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций. Свои предложения в Концепцию на протяжении года вносили участники всех окружных форумов, которые, помимо Волгограда, прошли в Перми, Омске, Хабаровске, Ялте, Екатеринбурге, Череповце и Грозном. Общественникам из ЮФО предстояло озвучить последние тезисы, по словам члена ОП РФ Юлии Зимовой, на волгоградском «Сообществе» организаторы получили более 50 предложений в концепцию, итоговый текст которой ОП РФ представит президенту России Владимиру Путину на отчётном съезде 3-4 ноября 2016 года в Москве.

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