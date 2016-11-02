Кремль прокомментировал просьбу Поклонской о проверке нового фильма Алексея Учителя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий журналистам по поводу запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской по проверке новой картины режиссера Алексея Учителя про Николая II.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. И продюсер фильма, и его режиссер говорят, что картина снята на документальной основе и никаких выдумок в ней нет. Однако, общественное движение «Царский крест» усмотрело в картине оскорбление чувств верующих и антирелигиозную провокацию.

Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никакой позиции по этому поводу Кремль выработать в данное время не может, поскольку по факту нет еще и самого фильма: он не смонтирован и не готов к показу.

Поклонская, в свою очередь, ссылается на большое количество возмущенных писем по поводу «Матильды», поэтому и попросила Генпрокурора разобраться в проблеме.

Фильм «Матильда. Тайна дома Романовых» покажут зрителю в 2017 году, если, конечно, Прокуратура не усмотрит в нем антироссийскую или антирелигиозную пропаганду.