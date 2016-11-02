Медики: в Екатеринбурге эпидемия ВИЧ

О пандемии вируса иммунодефицита в уральской столице сообщила первый замначальника городского Управления здравоохранения Татьяна Савинова. Чиновница заявила, что в Екатеринбурге распространение ВИЧ вошло в высшую стадию.

Заболевание ВИЧ прочно укоренилось во всех слоях населения города, и распространение опасной болезни уже от групп риска не зависит. Как сообщает Управление здравоохранения Екатеринбурга, в городе заражен ВИЧ каждый 50 житель: 1826 человек на 100 тысяч населения, то есть 1,8 процента от населения. Медики отмечают, что данная статистика – это случаи, которые зарегистрированы официально. Реальные цифры, как правило, еще больше.

Свердловская область среди российских регионов давно лидирует по заболеванию ВИЧ. Врачи констатируют, что болезнь проникла и в благополучные слои населения. Теперь больной ВИЧ – это не обязательно наркоман или молодой человек.