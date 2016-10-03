Взрослый человек впервые вылечился от ВИЧ

Человечество, возможно, близко к тому, чтобы побороть ВИЧ-инфекцию, которая считается смертельной. Британские медики сообщили о первом в истории случае излечения от недуга взрослого человека.

Британская пресса пишет о том, что от ВИЧ вылечили 44-летнего жителя Соединенного Королевства. Этот пациент прошел курс противовирусной терапии. Она заключается в уничтожении вируса сразу во всем организме, а не только в тех местах, где он проявляет свою активность в наибольшей степени.

После лечения мужчина сдал анализы. Они показали отрицательный результат на содержание в крови вируса.

Нашли ли, наконец, ученые эффективное лекарство от ВИЧ, станет понятно после того, как курс пройдут остальные пациенты группы. Всего в ней 50 человек.

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