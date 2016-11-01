Курение вейпов в общественных местах законодательно запретят

СРОЧНО
|20:35  Гаражи с автомобилями внутри горят на юго-востоке Москвы |20:15  США и ЕС обвиняют друг друга в бессилии |20:13  Эрдоган «зачищает» НАТО |20:12  Агенты ФБР взбунтовались против Хиллари Клинтон |20:12  Министр культуры уходит в оборону |20:10  Польский царь на русском троне |18:48  Чемпион Латвии по триатлону сжег себя в парке |18:09  Дмитрий Чудинов встретится с Мартином Мюрреем 12 ноября в Монако |17:29  Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру |16:48  В Набережных Челнах внезапно скончалась новорожденная девочка |16:39  Кремль высказался насчет недовольства Кадырова сокращением бюджета Чечни |16:31  Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию |16:08  Появились первые снимки вертолета, упавшего в Сочи |15:40  Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло |14:48  Кремль ответил на обвинения шефа британской разведки |14:05  В Татарстане студентка родила в туалете и выбросила младенца в выгребную яму |14:00  «Дерби всея Руси», странный матч на Урале и всё, чем запомнился 12-й тур РФПЛ |13:53  Москвичка получила ожоги 32% тела из-за горящего коктейля с абсентом |13:33  Китай скоро получит от России первые Су-35 |13:26  Жириновский увидел между собой и Трампом только одно различие |13:25  Яровая: надо стараться наладить диалог со всеми, кроме террористов |12:53  Китайская фирма покупает первые российские вертолёты "Ансат" |12:00  Винник отвоевал у Воронцова титул чемпиона России по К-1 |11:42  В Москве задержан фигурант “дела о гонках на Gelandewagen” за новое нарушение |10:14  Москвич серьезно пострадал из-за взрыва электронной сигареты |09:34  Кадыров возмутился проектом бюджета Чечни на 2017 год |09:10  Россия рассказала в «Белой книге» о преступлениях США в Сирии |31.10 22:55  Российские атлеты получат по 4 миллиона за вынужденный пропуск ОИ в Рио |31.10 22:28  Поляки сравнили Марию Захарову с автоматом Калашникова |31.10 21:55  Хоккейный клуб «Автомобилист» возглавил Владимир Крикунов

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Курение вейпов в общественных местах законодательно запретят

1 ноября 2016, 20:45 [ «АН-онлайн» ]

Курение вейпов в общественных местах законодательно запретят
фото: globallookpress.com
Во вторник депутаты Мосгордумы приняли решение принять резолюцию о запрете курения вейпов в общественных местах.
 
Кроме того, будет запрещена продажа данных предметов несовершеннолетним гражданам РФ. Как сообщает RT, ссылаясь на слова председателя комиссии столичного департамента по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилы Стебенковой, резолюцию следует принять, а также обратиться в правительство России и начать работать над тем, чтобы запрет на курение вейпов в общественных местах был урегулирован на федеральном уровне.

В тексте документа также содержится призыв закрепить законодательно понятие "электронное средство доставки никотина" (ЭСДН) и объединить его с термином "электронное средство доставки продуктов, не являющихся никотином" (ЭСДПН).

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Асад рассказал, сколько лет он еще будет президентом Сирии

Асад рассказал, сколько лет он еще будет президентом Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад рассказал, до какого года намерен руководить страной. Политик планирует остаться на этом посту до завершения своего третьего президентского срока в 2021 году.

//Общество

Колонию, где пытали оппозиционера Дадина, посетит Совет по правам человека

Колонию, где пытали оппозиционера Дадина, посетит Совет по правам человека

Сегодня стало известно, что представители президентского Совета по правам человека намерены посетить исправительную колонию номер 7, где якобы истязали оппозиционного активиста Ильдара Дадина.

//Общество

Социологи выяснили, в каких городах России лучше лечат

Социологи выяснили, в каких городах России лучше лечат

Интересное исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ. Специалисты выяснили, где жители страны довольны качеством медицинских услуг, а где не очень. Выводы оказались весьма любопытными.

//В мире

Ежегодно Китай закупает астрономическое количество российского мороженого

Ежегодно Китай закупает астрономическое количество российского мороженого

Ежегодно Китай привозит из России астрономическое количество мороженого на продажу. Как сообщил посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй каждый год китайской стороной закупается примерно 5 тонн мороженого.

//Наука

Ученые нашли элементарный способ снизить риск инсульта на 12%

Ученые нашли элементарный способ снизить риск инсульта на 12%

Ученые из Института EpidStat в Энн-Арборе, США, провели исследование и выявили легкий способ снизить риск инсульта у пожилых людей на 12%. Этим "волшебным" способом оказалось употребление яиц.

//Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая призналась: у нее есть серьезная зависимость

Юлия Высоцкая призналась: у нее есть серьезная зависимость

Знаменитая российская актриса, кулинар и автор нескольких книг Юлия Высоцкая призналась в том, что имеет серьезную зависимость. У женщины, которая ведет невероятно здоровый образ жизни, есть слабость.

//Спорт

Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло

Черчесов вызвал Кокорина в сборную, впервые после скандала в Монте-Карло

Впервые после скандальной вечеринки в Монте-Карло нападающий «Зенита» Александр Кокорин вызван главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на подготовку к товарищеским матчам.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о расставании с Ольгой Бузовой

Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о расставании с Ольгой Бузовой

Вопреки надеждам поклонников, слухи о разрыве телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова оказались правдой. Тарасов подтвердил, что они с Ольгой действительно расстались после четырех лет брака.

//Спорт

«Дерби всея Руси», странный матч на Урале и всё, чем запомнился 12-й тур РФПЛ

«Дерби всея Руси», странный матч на Урале и всё, чем запомнился 12-й тур РФПЛ

«Дерби всея Руси», странный матч между «Уралом» и «Тереком» в Екатеринбурге, поражение не по игре от «Локомотива», а также чем ещё запомнился 12-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги.

//В мире

В центре Киева переименуют улицу Московскую

В центре Киева переименуют улицу Московскую

Во вторник на официальном сайте Киевской городской госадминистрации появилось сообщение о том, что улица Московская в столице Украины будет переименована. Уже есть предположение, как именно она будет называться.

//Общество

Курение вейпов в общественных местах законодательно запретят

Курение вейпов в общественных местах законодательно запретят

Во вторник депутаты Мосгордумы приняли решение принять резолюцию о запрете курения вейпов в общественных местах. Кроме того, будет запрещена продажа данных предметов несовершеннолетним гражданам РФ.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Гаражи с автомобилями внутри горят на юго-востоке Москвы

Гаражи с автомобилями внутри горят на юго-востоке Москвы

Вечером во вторник, 1 ноября, в московском районе Выхино на Рязанском проспекте вспыхнул пожар. Согласно последним данным, на юго-востоке столицы сейчас горят шесть гаражей с автомобилями внутри.

//Политика

США и ЕС обвиняют друг друга в бессилии

США и ЕС обвиняют друг друга в бессилии

Эксперты США и Евросоюза занялись взаимными нападками из-за провала политики Запада в Сирии. Заокеанские СМИ публикуют статьи, которые можно условно объединить под одним заголовком...

//Сможем вместе

Фонд "Созидание" проводит традиционный сбор мелочи

Фонд "Созидание" проводит традиционный сбор мелочи

Лауреат Национальной премии Добрых Дел "Сможем вместе!" благотворительный фонд "СОЗИДАНИЕ" проводит 11-й традиционный сбор монеток в помощь подопечным с диагнозом ДЦП.

//В мире

Рыбаки российского траулера бастуют в Норвегии

Рыбаки российского траулера бастуют в Норвегии

Во вторник, 1 ноября, руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов заявил, что рыбаки российского траулера бастуют в Норвегии из-за долгов по зарплате.

//Политика

Эрдоган «зачищает» НАТО

Эрдоган «зачищает» НАТО

В европейских штабах НАТО царит паника – Турция после неудачной попытки военного переворота отозвала или уволила подавляющее большинство своих офицеров, служивших в Бельгии, Германии, Нидерландах и Великобритании.

//Политика

Агенты ФБР взбунтовались против Хиллари Клинтон

Агенты ФБР взбунтовались против Хиллари Клинтон

Решение ФБР США вновь открыть дело по электронным письмам Хиллари Клинтон вызвало настоящее политическое цунами. Ещё бы – о возобновлении расследования было объявлено всего за 11 дней до выборов.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

Министр культуры уходит в оборону

Министр культуры уходит в оборону

Пресса полна предположений о грядущих изменениях в составе правительства. Явным сигналом к этому служит жесточайшая критика министров всего экономического блока вместе с руководством ЦБ со стороны известного журналиста...

//Политика

Польский царь на русском троне

Польский царь на русском троне

В заголовок вынесено всего лишь предположение. А вспомнилось о нём по случаю очередного празднования Дня народного единства и согласия. Сегодня по-прежнему большинство населения плохо представляет себе его суть. Мы частенько живём до сих пор датами Октябрьской революции – 7 ноября и Дня советской Конституции – 5 декабря. Между тем ни то, ни другое на самом деле не имело для страны такого значения, как освобождение Москвы от польской интервенции отрядами Минина и Пожарского. Если бы не они, население современной России могло бы жить сегодня в Польской Народной Республике – крупнейшем государстве мира.

//live

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»

Апелляционный суд Нью-Йорка заслушал аргументы сторон относительно проведения нового процесса по делу гражданина России Виктора Бута, отбывающего тюремное заключение в США. Вопрос: «Россия и «за бугром» защищает своих граждан?»

//Общество

ФСИН записала видео, на котором Дадин отрицает факт применения пыток

ФСИН записала видео, на котором Дадин отрицает факт применения пыток

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил во вторник, 1 ноября, что факт применения насилия к оппозиционеру Ильдару Дадину не подтвердился. Ни сам активист, ни медосмотр не дали оснований думать, что это правда.

//Спорт

Чемпион Латвии по триатлону сжег себя в парке

Чемпион Латвии по триатлону сжег себя в парке

Во вторник, 1 ноября, стало известно, что чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин сжег себя в одном из парков города Даугавпилс. Труп спортсмена нашли рядом с памятником Вечного огня в парке Дубровина.

//В мире

Трамп заявил, что Клинтон получила вопросы к дебатам заблаговременно

Трамп заявил, что Клинтон получила вопросы к дебатам заблаговременно

Кандидат на пост президента США, миллиардер Дональд Трамп обвинил свою соперницу Хиллари Клинтон в мошенничестве. Он заявил, что экс-госсекретарь заранее получала вопросы для телевизионных дебатов.

//Новости партнеров

//В мире

Британский принц закрутил роман с замужней телезвездой

Британский принц закрутил роман с замужней телезвездой

Британский принц снова порадовал журналистов во всем мире, закрутив роман с замужней телезвездой. Рыжеволосый 32-летний принц Гарри якобы очаровал 35-летнюю американскую актрису Меган Маркл.

//Спорт

Дмитрий Чудинов встретится с Мартином Мюрреем 12 ноября в Монако

Дмитрий Чудинов встретится с Мартином Мюрреем 12 ноября в Монако

Британец Мартин Мюррей заменит травмированного Артура Абрахама в бою с российским боксёром, бывшим временным чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Дмитрием Чудиновым 12 ноября в Монако.

//Шоу-бизнес

Юрий Лоза готов показать класс на "Евровидении" в Киеве

Юрий Лоза готов показать класс на "Евровидении" в Киеве

Известный российский музыкант Юрий Лоза объявил о своей готовности представить Родину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. Артист хочет показать, что такое "самобытная эстрада".

//Спорт

Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру

Лучший бомбардир в истории мировых футбольных первенств Клозе завершил карьеру

Легендарный немецкий футболист, лучший бомбардир в истории своей национальной и сборной рекордсмен по количеству забитых голов на чемпионатах мира Мировлав Клозе завершил карьеру игрока.

//Происшествия

В Набережных Челнах внезапно скончалась новорожденная девочка

В Набережных Челнах внезапно скончалась новорожденная девочка

В минувший понедельник, 31 октября, в Набережных Челнах произошло серьезное происшествие. В одной из квартир 21-го комплекса микрорайона Замелекесье внезапно скончалась новорожденная девочка.

//Политика

Кремль высказался насчет недовольства Кадырова сокращением бюджета Чечни

Кремль высказался насчет недовольства Кадырова сокращением бюджета Чечни

Во вторник, 1 ноября, в Кремле прокомментировали недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова сокращением бюджета республики на 2017 год. Кадыров назвал условия, предложенные Минфином, неприемлемыми.

//Спорт

Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию

Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию

Российский профессиональный боксёр-супертяжеловес Александр Поветкин и один из самых известных российских бойцов ММА Сергей Харитонов создали свою промоутерскую компанию «Корпорация чемпионов».

//Происшествия

Появились первые снимки вертолета, упавшего в Сочи

Появились первые снимки вертолета, упавшего в Сочи

Днем во вторник, 1 ноября, в СМИ появились первые фотографии вертолета, который сегодня потерпел крушение в Адлерском районе Сочи. Согласно последней информации, погиб человек, еще шестеро получили травмы.

//В мире

На границу с Ираком прибывают турецкие танки

На границу с Ираком прибывают турецкие танки

Во вторник, 1 ноября, в СМИ появилась информация о том, что на границу с Ираком начали в большом количестве прибывать турецкие танки и военнослужащие. Бронетехника направляется в районы провинции Ширнак.

//Общество

Акция националистов в Люблино одобрена московскими властями

Акция националистов в Люблино одобрена московскими властями

Акцию националистов 4 ноября в Люблино одобрили во вторник, 1 ноября, московские власти. Заявку организаторов мероприятия согласовал департамент региональной безопасности правительства Москвы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры