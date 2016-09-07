"Вейпы", электронные сигареты, и мини-кальяны получили широкое распространение среди взросого населения России после запрета на курение в общественных местах, и это вызывает озабоченность Мосгордумы.

По мнению депутатов, “вейпы” служат пропаганде никотиносодержащих сигарет, поскольку процесс имитирует курение. Как отмечает спикер городского парламента Алексей Шапошников, курение “вейпов” в общественных местах и на детских площадках недопустимо. Помощник премьер-министра Геннадий Онищенко, ранее возглавлявший Роспотребнадзор, предлагает пойти еще дальше и полностью запретить “вейпы”. “Сегодня пар, завтра никотин”, - заявил он РИА Новости.

Тем временем, вокруг “вейпов” в настоящее время формируется собственная субкультура “вейперов”, которые противопоставляют себя курильщикам табака. Как считают “любители пара”, курение “вейпов” способствует отказу от вредного для здоровья никотина.

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