В Новосибирской области тринадцатилетний подросток пострадал от взорвавшейся электронной сигареты. Школьник был доставлен в больницу с разорванной щекой и травмированной кистью.

По сообщению Life, подросток гулял у озера в момент происшествия. Он закурил вейп, и тот взорвался у него в руке. Взрывом школьнику оторвало три пальца, повредило сухожилия и травмировало лицо. По предварительной версии, у электронной сигареты взорвался аккумулятор.

Сотрудники больницы, в которую был доставлен подросток, отмечают, что в данный момент его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

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