Хабаровские живодёрки хотели снять на видео убийство человека

В деле двух жительниц Хабаровска, которых подозревают в издевательствах над животными, продолжают открываться новые подробности. Причем каждое сообщение ужаснее другого.

Так, ранее уже сообщалось, что задержанных подозревают в том, что они сняли видео на детской площадке. На нем девушки просили раздеться девочек на камеру, сообщает life.ru.

Теперь хакеры взломали личную переписку подозреваемых. В ней указывается, что девушки планировали снять порно с участием детей и животных. А также хотели в будущем заснять на камеру убийство человека.

Напомним, что жертвами 17-летних девушек, по некоторым данным, стали около 15 животных и птиц. На данный момент следователи изучают аккаунты задержанных.