В Хабаровске следствие начало проверку аккаунтов подозреваемых в живодерстве

Бдительные граждане все чаще стали обращаться в правоохранительные органы с жалобами по делу двух 17-летних жительниц Хабаровска, которых подозревают в жестоком обращении с животными. Люди недоумевают, почему девушки продолжают пользоваться своими аккаунтами в соцсетях, на которых они выкладывали фото истерзанных животных.

Следователи поспешили успокоить граждан. По их словам, правоохранительные органы изъяли домашние компьютеры и сотовые телефоны у подозреваемых. На данный момент следствие внимательно изучает посты и переписку девушек, поэтому и создается впечатление активности на данных аккаунтах, сообщает ria.ru.

Напомним, что в отношении двух девушек было возбуждено уголовное дело. Их подозревают в жестоком обращении с животными, которых они якобы брали в «добрые руки». По предварительным данным, жертвами истязательниц стали около 15 животных и птиц. Одна из подозреваемых содержится под домашним арестом.