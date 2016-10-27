Хирург отказался извиняться перед Райкиным за резкое заявление

Скандал вокруг высказывания Константина Райкина о недопустимости цензуры в театре продолжается. Байкер Александр Залдостанов, более известный как Хирург, раскритиковавший худрука театра «Сатирикон», отказался приносить ему извинения.

Напомним, в минувший понедельник Райкин резко высказался по поводу попыток общественников посягнуть на свободу творческого самовыражения людей искусства. Громкое заявление театрального деятеля на следующий день прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также отреагировал на слова Константина Райкина самый известный байкер страны Хирург. Руководитель мотоклуба «Ночные волки» обвинил Райкина в том, что тот хочет «превратить Россию в сточную канаву».

Сегодня тот же Дмитрий Песков призвал Хирурга извиниться перед Райкиным и выразил предположение, что байкера «попутал бес». Хирург, в свою очередь, заявил, что положительно относится к Константину Райкину, но от своих слов отказываться не будет.