Кремль прокомментировал заявление Райкина про цензуру

На призыв актера и режиссера Константина Райкина избавить искусство от цензурных ограничений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что художественным произведениям цензура противопоказана.

Пресс-секретарь президента сказал, что если определенную постановку заказывает государство, финансируя этот спектакль (картину и т.д.), то оно взамен вправе «обозначить исполнителю ту или иную тему», - цитирует Пескова РБК.

Константина Райкина, который раскритиковал запреты в искусстве, привел скандалы с выставками художников и высказался против цензуры и цензоров в искусстве. Напомним, ранее "АН-онлайн" сообщали о возмущенном заявлении худрука театра «Сатирикон», который раскритиковал запреты в искусстве, привел в пример с выставкамии высказался против цензуры и цензоров в искусстве.

Песков на это заявил, что в искусстве цензура вообще недопустима, и это правильно, но надо и различать те произведения, что делаются на деньги государства и те, которые снимаются на деньги частных спонсоров.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, если государство финансирует какую-либо тему, то оно и вправе ее по-своему обозначить, и это не стоит смешивать с цензурой, которая здесь не причем.