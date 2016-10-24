Райкин осудил “борцов за нравственность”

Народный артист России Константин Райкин резко высказался против цензуры в искусстве и попыток общественных организаций посягнуть на свободу творческого выражения, закрывая неугодные им выставки и спектакли.

По словам художественного руководителя театра “Сатирикон”, его очень беспокоит усилившееся давление на творческих людей со стороны общественных организаций, выраженное в срывах спектаклей и закрытии выставок. Такие действия Райкин назвал “беззаконными” и даже “экстремистскими”. По его мнению, за внешними проявлениями патриотизма и словами о морали кроются низкие цели.

В связи с этой ситуацией Райкин призвал всех деятелей искусства объединиться, чтобы “дать отпор” “группке оскорбленных людей”, пытающихся ограничить свободу творчества.

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