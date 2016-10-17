Омские активисты добились запрета показа рок-оперы “Иисус Христос - суперзвезда”

Православные активисты добились снятия с показа в Омске постановки рок-оперы “Иисус Христос - суперзвезда”. С росьбой запретить спектакль в администрацию города обратилось движение “Семья, любовь, Отечество”.

По мнению активистов, уже само название спектакля наносит оскорбление чувствам верующих, не говоря уже о содержании, которое является “богохульством”, привносит в священные тексты несовместимый с христианством разврат и вызывает отторжение у любого верующего человека. При этом в Омском государственном театре заявили, что показ не состоится, поскольку сам директор выступил резко против.

Однако петербургские авторы постановки уверены, что директор театра опасается за свою должность после прецедента с постановкой “Тангейзера”. Тогда директор новосибирского театра отказался снять спектакль и был уволен.

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