Песков предложил Хирургу извиниться перед Райкиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посоветовал главе мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову (популярен под кличкой «Хирург») принести извинения за резкие слова в отношении Райкина.

Песков считает, что мотоциклиста, не иначе, бес попутал, в противном случае он бы не позволил себе так оскорбить уважаемого артиста и художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, передает «Росбалт».

Пресс-секретарь президента РФ надеется, что байкер возьмет свои слова в отношении Райкина обратно. Напомним, ранее Залдостанов, рассуждая о протесте Райкина по поводу реставрации цензуры в искусстве сказал, что такие, как Райкин, «требуя свободы, превращают страну в сточную канаву».

Мотоциклист готов извиниться, только, как заметил политик Дмитрий Гуков, извинения Хирурга ситуацию с российской цензурой не изменят.

На своей страничке в Facebook политик написал, что смысла нет прятать правду за словами – она от этого не изменится…