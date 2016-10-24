Очередной сбой произошел на МЦК

Утром в понедельник, 24 октября, на Московском центральном кольце произошел очередной сбой.

Согласно данным, опубликованным на сайте МЖД, "Ласточка" остановилась сегодня на станции "Лужники". Пассажиров поезда пришлось высадить на платформу, после чего состав вывели с маршрута и на станции "Пресня" отбуксировали в депо. В настоящий момент в результате происшествия поезда, двигающиеся по часовой стрелке МЦК, курсируют с увеличенным интервалом.

Уточняется, что отклонения от графика составляют шестнадцать минут. На данной линии планируется задействовать дополнительные поезда.