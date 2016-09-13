В работе МЦК сегодня произошел первый сбой

В официальной группе Московского центрального кольца в "ВКонтакте" появилось сообщение о первом сбое в работе системы. По словам пассажиров, на кольцевой железной дороге возникла "пробка" из поездов.

Говорится о неисправной системе сигнализации, из-за которой поезда следуют с задержкой около станции "Андроновка".

В субботу, 10 сентября, в День города президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли Московское центральное кольцо. Запущено 26 станций, а в течение ближайших месяцев начнут работать еще пять.

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