В метро Москвы запустят беспилотные поезда

РЖД планируют через пять-шесть лет запустить беспилотные поезда на новом Московском центральном кольце (МЦК), заявил глава компании Олег Белозеров, представляя главе государства Владимиру Путину поезда МЦК.

В настоящий момент отрабатываются технологии поездов без машинистов.

В День города президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли Московское центральное кольцо. В субботу запущено 26 станций, а в течение ближайших месяцев начнут работать еще пять.

МЦК позволит обеспечить перевозку порядка 75 млн пассажиров в первый год работы и 120 млн человек к 2020 году. В дальнейшем пассажиропоток увеличится до 300 млн человек.

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