Соцсети взорвал слух о грядущем землетрясении в России

В настоящий момент в социальных сетях активно распространяется слух о том, что 20 октября в России произойдет мощное землетрясение.

Магнитуда подземных толчков будет достигать 7,6 баллов по шкале Рихтера. Предполагается, что эпицентр землетрясения будет располагаться в Охотском море примерно в 75 километрах от острова Сахалин.

Распространители данной информации убеждены, что это явление станет причиной целого ряда катастроф, в частности, в Комсомольске может возникнуть сильное наводнение, подобное тому, которое было в 2013 году, а в Хабаровске и вовсе затопит весь левый берег.

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