После Италии ученые ждут землетрясения в Москве

Специалисты Лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН заявили, что растет вероятность сильного землетрясения в Москве. Спровоцировать его может строительство и использование тяжелой техники.

Несмотря на то, что за всю историю России на её территории было замечено всего несколько колебаний поверхности с аналогичной силой, итальянская катастрофа является частью уже запущенного природного процесса, который будет провоцировать частые землетрясения по всему континенту. По словам сейсмолога Алексея Завьялова, бедствие может обрушиться в любой момент и на Москву. Человек сам провоцирует землетрясения, и от них уже никуда не деться. Москва переполнена техникой, здесь строительство не утихает ни на минуту, и в этом кроется опасность.

Напомним, в Италии был объявлен национальный траур в связи с многочисленными погибшими в результате землетрясения. Трагедия произошла в центральной части страны.

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