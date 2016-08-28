В центральной Италии - снова землетрясение

Очередной подземный толчок зафиксирован в центральной части Италии. Землетрясение в области Марке, уже пострадавшей от разрушительного землетрясения, случилось в 7 километрах от города Аркуата-дель-Тронто.

Толчки на глубине 9 километров и магнитудой 4,4. Пока никаких разрушений не принесло. Сообщается, что колебания земной коры ощутили и в Риме.

24 августа центр Италии был разрушен сильным землетрясением магнитудой 6,0. Сильнее всего пострадали области Лацио, Умбрии и Марке. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 290 человек и около 700 получили ранения. 2500 человек остались без жилья.