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Итальянский депутат просит взыскать с Украины ущерб от антироссийских санкций

14 октября 2016, 21:05 [ «АН-Крым» ]

Итальянский депутат просит взыскать с Украины ущерб от антироссийских санкций
polit.ru

Взыскать с Украины ущерб, который причинили Италии антироссийские санкции предложил депутат регионального парламента итальянской области Венето Стефано Вальгамбери 14 октября на пресс-конференции.

Вальгамбери таким предложением ответил на вопрос журналиста о том, как народный избранник относится к осуждению украинской стороной визит в Крым итальянской делегации без разрешения украинских властей, сообщает ТАСС.

Стефано Вальгамбери, участник делегации, принял за шутку осуждение украинских властей этого визита. Депутат отметил, что ущерб от антироссийских санкций только по области Венето оценивается в €1 млрд. И это при том, что санкции абсолютно бесполезны, так как до сих пор никакого результата не принесли. Кстати, область Венето одна из первых признала независимость Крыма.

Напомним, итальянская делегация из 19 депутатов и предпринимателей приехала в Севастополь в рамках двухдневного визита в Крым 13 октября. 

 

 

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