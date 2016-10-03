Президент России Владимир Путин готов возобновить соглашение с США об утилизации плутония, прекращенное Москвой в одностороннем порядке 3 октября при выполнении ряда условий, содержащихся в законопроекте.

Россия возобновит действие договора, если США отменят закон Сергея Магнитского, все санкции в отношении РФ, а также компенсирует нашей стране потери от этих санкций, включая потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки. Еще одним из условий, выставленных российской стороной, является сокращение численности войск США на территории стран НАТО, вступивших в него после 2000 года.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Путина о приостановке действия межправительственного соглашения об утилизации оружейного плутония, заявив, что Россия в одиночку выполняла предписания данного соглашения, а в условиях нынешней напряженности между государствами это более не представляется возможным.





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