Соглашение с США об утилизации оружейного плутония приостановлено

Российский лидер Владимир Путин отдал распоряжение о приостановке подписанного ранее соглашения с Вашингтоном об утилизации оружейного плутония. Согласно этому соглашению избыточный для военных нужд плутоний должен быть переработан в ядерное топливо и использован в реакторах.

Решение о приостановлении сотрудничества было продиктовано недружественными действиями второй стороны в отношении Российской Федерации. Кроме того, в качестве причины называется также неспособность США выполнить принятые сторонами обязательства.

Ранее Вашингтон сделал заявление об изменении в одностороннем порядке способа утилизации оружейного плутония. При такой технологии сохраняется возможность извлечения вещества и последующего его восстановления в оружейный плутоний.

Читайте также:

Другие новости политики

См. все новости дня