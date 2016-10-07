Россиянам будут платить по 100 рублей за час работы?

Депутаты российской Госдумы предлагают установить минимальный размер оплаты труда за один час на уровне 100 рублей или при рабочей неделе в 40 часов 16 тысяч рублей в месяц. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Депутаты предлагают считать планку в 100 рублей как самую низкую оплату неквалифицированных работников, - остальные будут получать больше исходя из системы повышающих коэффициентов по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям, передает Утро.ру. Надо сказать, что даже 100 рублей в час – это намного выше нынешнего МРОТ: 6204 рубля в месяц. А помимо прочего, работодателей обяжут ежегодно поднимать зарплаты вслед за растущей инфляцией.