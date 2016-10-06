Двое немцев нашли в Польше клад по дедушкиной карте

Двое молодых жителей Германии решили воспользоваться картой своего дедушки и отправились на поиск клада в Польшу. Поиски увенчались успехом: молодые люди обнаружили схрон с драгоценностями XIX века.

Клад немцы откопали в польском городе Любомеже: в стеклянных банках лежали часы, украшения, старинный портсигар и монеты XIX века, - всего более 200 предметов из золота и серебра, сообщает «Вести.ru».

В основном клад состоял из монет, часов и ювелирных изделий (кольца, браслеты, ожерелья, серьги, перстни). Но была там и коллекция золотых перьев для авторучки. Монеты клад содержит как немецкие, так и русские, есть документы, золотые карманные часы и серебряные портсигары (на одном из портсигаров – гравировка от представителя японской военной миссии в Берлине). Сообщается, что клад был тщательно залит парафином.

Ценность находки эксперты пока уточнить не могут, однако, только золотые часы из клада стоят порядка 50 тысяч злотых (около 13 тысяч долларов).

Молодые люди изначально пытались присвоить клад себе (их дедушка работал здесь садовником), поэтому они просто пришли на нужный им огород и попросили у хозяйки одолжить им лопату, а той это показалось подозрительным и она позвала полицию. В итоге копать пришлось под надзором стражей порядка и пока не известно, удастся ли германцам свой клад увезти домой, - нет, чтобы приехать со своей лопатой…