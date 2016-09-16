Невероятный старинный клад обнаружен в Пскове

В Пскове на днях археологи обнаружили уникальный клад со старинными монетами.

В Псковском археологическом обществе уточнили, что еще рано говорить о точном размере клада - находку следует исследовать. Глава археологического центра Марина Кулакова заявила, что ситуация является настоящей сенсацией, поскольку в составе клада имеются монеты XVIII-XIX веков, кресты, иконы-складни, украшения и прочие вещи.

Как сообщает ТАСС, общая масса клада настолько велика, что грузить его пришлось мужчинам. Пять заполненных картонных коробок полностью заняли багажник легкового автомобиля.

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