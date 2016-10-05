Российский атом теперь в руках экономиста

Очередные перестановки в верхнем эшелоне власти. Государственную корпорацию «Росатом» возглавит бывший первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин назначил указом нового руководителя госкорпорации «Росатом». Им стал доктор экономических наук, первый зам. главы Минэкономразвития, Алексей Лихачев. Исходя из его биографии, основной опыт работы с атомом приобретен чиновником по месту рождения - он родился в г. Арзамас-75 (Саров), где ядерная тематика всегда была приоритетной. Интересны первые шаги доктора экономических наук в должности генерального директора организации, обеспечивающей развитие атомной энергетики, ядерное сдерживание и развитие прикладной и фундаментальных наук.

Так же стало известно, что Сергей Кириенко назначен первым замом главы администрации президента РФ. Вышеперечисленные указы уже вступили в силу.

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С днём рождения, атомная бомба!