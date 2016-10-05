Сергей Кириенко был назначен замглавы Администрации Президента. На этом посту он сменит Вячеслава Володина, который перешел на работу в Государственную Думу. Соответствующий указ уже подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о планируемом назначении, но сам Кириенко не подтверждал их, называя “слухами”. Официальный представитель российского руководства Дмитрий Песков также заявлял, что не располагает такой информацией.

Предполагается, что Володин займет пост спикера Госдумы. Его кандидатура была предложена президентом, который отметил, что Володин имеет опыт работы в парламенте, что является его неоспоримым преимуществом.

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