В Сахаровский центр принесли банку с “кровью убитых”

В Сахаровский центр, в котором проходит фотовыставка, посвященная войне на Украине, ворвались казаки и одетые в камуфляж люди. Сообщение об этом появилось на странице центра в соцсети Facebook.

Агрессивно настроенные граждане требовали закрыть выставку. У дверей центра была оставлена банка с томатным соком, символизирующим "кровь убитых". На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Это не первая акция протеста по поводу данной выставки. Ранее художник, занимающийся церковной росписью, забрызгал краской несколько работ. Организаторы выставки сообщили, что восстанавливать испорченные снимки не планируют.

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