Здание МИД РФ лишается шпиля. На время

Здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве скоро получит новый шпиль. Основные работы по демонтажу этого элемента на знаменитой сталинской высотке уже начались.

В последний раз крыша менялась по указанию лидера СССР Иосифа Сталина. Шпиль полностью демонтируют, и в течение примерно полугода здание на Смоленской площади простоит без него.

Менять шпиль начали после переезда семьи соколов-сапсанов, которые жили на высотке на Смоленской площади, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства и собственности ведомства за рубежом Владимир Потапкин. У сапсанов подросли птенцы и они перебрались на крышу гостиницы «Украина».

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