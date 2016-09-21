В среду, 21 сентября, стала известна причина неисправности космического корабля "Союз МС-02".

В связи с техническими проблемами ранее пришлось перенести пилотируемый запуск к Международной космической станции. Гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев заявил, что причина неисправности установлена, для ее устранения корабль разбирать не придется - следует лишь заменить ряд деталей и провести повторные комплексные испытания.

Как отмечает RT, все запчасти, необходимые для починки "Союза МС-02", а также специалисты, способные заменить детали, уже находятся на космодроме Байконур.