В субботу стало известно, что запуск космического корабля "Союз МС-02" было решено перенести.

Об этом сегодня сообщили в госкорпорации "Роскосмос", отметив, что дату пуска объявят дополнительно. Напомним, что космический корабль "Союз МС-02" должен был покинуть Землю в пятницу, 23 сентября, однако из-за технических причин это оказалось невозможным, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что средняя высота полета Международной космической станции была увеличена на 2,2 километра, маневр осуществлял грузовой корабль "Союз МС-02".

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