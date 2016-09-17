СРОЧНО
|11:54  Средства резервного фонда могут иссякнуть уже в этом году |11:22  Памфилова призвала Киев обеспечить безопасность на выборах в Госдуму |11:13  В самолете, летевшем в Москву, пятилетнего ребенка облили кипятком |09:26  Грузовой поезд переехал человека в Ленобласти |09:05  Президент Киргизии получил от Путина орден Александра Невского |08:41  В Турции тысячи людей мучаются животами из-за воды |16.09 22:45  В Чите женщина на BMW сбила трех мотоциклистов и скрылась с места ДТП |16.09 19:48  В России с прилавков исчезнут египетские овощи и фрукты |16.09 19:20  Порошенко анонсировал большую приватизацию на Украине |16.09 18:45  В московском метро найден труп сотрудника |16.09 18:41  Путин отверг обвинения Киева в аннексии Крыма |16.09 17:14  Порошенко не зря крестился: Украина получила от МВФ транш в $1 млрд |16.09 15:44  Центробанк снизил ключевую ставку до 10% |16.09 14:34  Футбольная сборная ДНР стала членом ConIFA |16.09 13:31  Девочка-подросток прыгнула из окна девятого этажа в Москве и выжила |16.09 12:40  Уголовное дело Вари Карауловой дошло до суда |16.09 12:39  В центре Москвы водитель потерял сознание за рулем и устроил ДТП |16.09 12:34  У кого отзовут лицензию: «расстрельный список» ЦБ |16.09 12:07  Бывших супругов с пулями в головах нашли в Татарстане |16.09 11:07  «Зенит» одержал фантастическую волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы |16.09 10:43  Власти с помощью "Катюши" будут следить за соцсетями и СМИ |16.09 08:48  В Москве на серой ветке метро произошел сбой |16.09 08:32  Школьница скончалась во время урока танцев в Новосибирске |15.09 20:43  Во Франции начались массовые беспорядки из-за реформы труда |15.09 19:00  Клинтон пообещала опубликовать подробный отчет о своем здоровье |15.09 17:54  Захмелевшую медведицу пришлось в ящике увозить с участка дачников |15.09 17:42  Депутат Рады предложил ввести санкции против украинских политиков |15.09 16:19  Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций |15.09 16:19  Японский император хочет отречься от престола |15.09 15:50  Глава Росстата призвал повысить пенсионный возраст

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Пуск космического корабля "Союз МС-02" перенесен

17 сентября 2016, 11:33 [ «АН-онлайн» ]

Пуск космического корабля "Союз МС-02" перенесен
фото: globallookpress.com

В субботу стало известно, что запуск космического корабля "Союз МС-02" было решено перенести.

Об этом сегодня сообщили в госкорпорации "Роскосмос", отметив, что дату пуска объявят дополнительно. Напомним, что космический корабль "Союз МС-02" должен был покинуть Землю в пятницу, 23 сентября, однако из-за технических причин это оказалось невозможным, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что средняя высота полета Международной космической станции была увеличена на 2,2 километра, маневр осуществлял грузовой корабль "Союз МС-02".

Читайте также:

Названа сумма, которую Роскосмос намерен потратить на российский сегмент МКС 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

МВД для помощи полиции создаст муниципальную милицию

МВД для помощи полиции создаст муниципальную милицию

Министерство внутренних дел (МВД) для помощи полиции хочет создать муниципальную милицию. Милиционеры будут помогать полиции искать пропавших людей, транспортировать пьяных и наркоманов в больницы.

//Политика

Президент Киргизии получил от Путина орден Александра Невского

Президент Киргизии получил от Путина орден Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Киргизии Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского. Вручение награды было приурочено к юбилею Атамбаева - президенту Киргизии исполнилось 60 лет.

//В мире

Телеведущий надел медицинскую маску, чтобы провести интервью с Клинтон ФОТО

Телеведущий надел медицинскую маску, чтобы провести интервью с Клинтон ФОТО

Популярный американский телеведущий Джимми Фэллон решил "обезопасить" себя и на время проведения интервью с кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон надел на лицо медицинскую маску.

//Общество

В Москве уволились 12 преподавателей Института психологии РГГУ

В Москве уволились 12 преподавателей Института психологии РГГУ

В Москве массово уволились преподаватели Института психологии им. Л.С. Выготского при РГГУ. Подробности увольнения рассказала директор Института, доктор психологических наук профессор Елена Кравцова.

//Общество

В Приморье более 700 домов непригодны для жилья после паводка

В Приморье более 700 домов непригодны для жилья после паводка

В субботу, 17 сентября, в пресс-службе МЧС России сообщили о том, что более 730 домов в Приморье после паводка были признаны аварийными и непригодными для жилья. Здания обследовала комиссия по оценке ущерба.

//Происшествия

В самолете, летевшем в Москву, пятилетнего ребенка облили кипятком

В самолете, летевшем в Москву, пятилетнего ребенка облили кипятком

Во время перелета из болгарского Бургаса в российскую столицу пятилетнюю девочку обварили кипятком. Ребенок летел со своими родителями с отдыха, и в ходе подачи еды стюардессы случайно облили малышку.

//Происшествия

Грузовой поезд переехал человека в Ленобласти

Грузовой поезд переехал человека в Ленобласти

Рано утром в субботу, 17 сентября, у станции Чаща в Ленинградской области грузовой поезд переехал человека. Трагедия произошла около 7.45 из-за того, что мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы.

//Шоу-бизнес

Легендарный голливудский актер станет отцом в девятый раз

Легендарный голливудский актер станет отцом в девятый раз

Всемирно известный голливудский актер Мэл Гибсон в скором времени в девятый раз станет отцом. Малыша звезде родит его подруга Розалинда Росс, с которой Гибсон встречается уже около двух лет.

//Шоу-бизнес

Бритни Спирс копирует Настю Волочкову, демонстрируя шпагат в соцсетях (ФОТО)

Бритни Спирс копирует Настю Волочкову, демонстрируя шпагат в соцсетях (ФОТО)

Популярная американская певица Бритни Спирс в своем Instagram разместила фото, на котором она запечатлена в шпагате. Подписчики отметили, что их любимая артистка находится в отличной спортивной форме.

//Экономика

Средства резервного фонда могут иссякнуть уже в этом году

Средства резервного фонда могут иссякнуть уже в этом году

Источник, близкий к Минфину, сообщил, что средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году или в начале будущего года. Власти могут начать тратить средства из Фонда национального благосостояния.

//Общество

Профсоюз РАН провел акцию "Неделя протеста"

Профсоюз РАН провел акцию "Неделя протеста"

Профсоюз РАН провел масштабную акцию "Неделя протеста", в которой приняли участие ученые из разных российских регионов, в том числе из Подмосковья, Владивостока, Нижнего Новгорода и Казани.

//Новости ADWILE

//Общество

Пуск космического корабля "Союз МС-02" перенесен

Пуск космического корабля "Союз МС-02" перенесен

В субботу стало известно, что запуск космического корабля "Союз МС-02" было решено перенести. Об этом сегодня сообщили в госкорпорации "Роскосмос", отметив, что дату пуска объявят дополнительно.

//Политика

Памфилова призвала Киев обеспечить безопасность на выборах в Госдуму

Памфилова призвала Киев обеспечить безопасность на выборах в Госдуму

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в день выборов в Государственную думу России безопасность россиян должно обеспечить то государство, на территории которого находятся избирательные участки.

//В мире

Украинский премьер-министр назвал главных врагов страны

Украинский премьер-министр назвал главных врагов страны

Украинский премьер-министр Гройсман назвал в рамках 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве, главных врагов страны. Он считает, что ими являются коррупция и популизм.

//Общество

МИД: если информация о нападении на посольство в Киеве подтвердится, ответ будет

МИД: если информация о нападении на посольство в Киеве подтвердится, ответ будет

В МИД России сообщили, что Москва проверяет детали инцидента с предполагаемой атакой на посольство РФ в Киеве. Сотрудники посольства обратили внимание, что киевская полиция не задерживала злоумышленников.

//Общество

В Петербурге около 60 тысяч бездомных, 35% из них - женщины и подростки

В Петербурге около 60 тысяч бездомных, 35% из них - женщины и подростки

Есть такой безрадостный афоризм «от сумы и тюрьмы не зарекайся». В последнее время его стали вспоминать все чаще. Поражает, что это происходит сегодня, в ХХI веке. Неужели так нестабильна ситуация в городе?

//В мире

На Китай скоро обрушится очередной тайфун

На Китай скоро обрушится очередной тайфун

На Китай в скором времени обрушится тайфун "Малакас", который станет причиной сильного ветра и проливных дождей. Власти страны в связи с приближением стихии объявили "желтый" уровень опасности.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

На обломках A320 авиакомпании Egyptair обнаружены следы взрывчатки

На обломках A320 авиакомпании Egyptair обнаружены следы взрывчатки

Во Франции эксперты, ведущие расследование крушения Airbus А320 компании Egyptair, выполнявшего рейс Париж - Каир, обнаружили на обломках самолета следы тротила. Но говорить о версии теракта пока рано.

//Криминал

В Москве дело возбуждено по факту дорожного конфликта со стрельбой

В Москве дело возбуждено по факту дорожного конфликта со стрельбой

В Москве по факту дорожного конфликта со стрельбой и ранения из травматики водителя полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Стрельбу открыл водитель Porsche Cayenne.

//Происшествия

В Турции тысячи людей мучаются животами из-за воды

В Турции тысячи людей мучаются животами из-за воды

О вспышке острой кишечной инфекции в городе Эльбистан провинции Кахраманмарш сообщил Роспотребнадзор. Более 32 тысячи человек пострадали из-за воды, этиологическим агентом заболевания является норовирус.

//В мире

Неизвестный застрелил в Западном Голливуде двух человек

Неизвестный застрелил в Западном Голливуде двух человек

В Западном Голливуде, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу и убил двух человек. О том, что в Лос-Анджелесе минувшей ночью произошла эта трагедия, сообщили в Управлении полиции города.

//В мире

Великобритания пригрозила препятствовать созданию единой армии ЕС

Великобритания пригрозила препятствовать созданию единой армии ЕС

Британские власти обеспокоены созданием новой армии Евросоюза, считая, что она будет дублем НАТО. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Лондон будет препятствовать созданию единой армии.

//В мире

До конца года в КНДР могут произвести не менее 20 ядерных бомб

До конца года в КНДР могут произвести не менее 20 ядерных бомб

Военные эксперты сообщили, что до конца текущего года Северная Корея способна произвести около двадцати ядерных бомб - страна располагает достаточным количеством необходимых для их создания материалов.

//Новости партнеров

//Общество

В России сегодня объявлен "день тишины"

В России сегодня объявлен "день тишины"

В России сегодня объявлен "день тишины". В воскресенье, 18 сентября, во всех российских регионах состоятся выборы в Государственную Думу РФ. В общей сложности финишируют более 5,3 тыс. избирательных кампаний.

//В мире

Госдеп: США не признают итоги выборов в Госдуму России в Крыму

Госдеп: США не признают итоги выборов в Госдуму России в Крыму

Американский Госдепартамент выпустил объявление, в котором заявил, что США не признают выборы в Госдуму России на территории Крыма и их итоги. США утверждают, что Крым остается неотъемлемой частью Украины.

//Общество

По итогам дела миллиардера из МВД антикоррупционный главк могут упразднить

По итогам дела миллиардера из МВД антикоррупционный главк могут упразднить

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, подразделение которого возглавлял арестованный полковник Дмитрий Захарченко, могут реформировать или упразднить.

//В мире

В Киеве группа неизвестных атаковала посольство России (ВИДЕО)

В Киеве группа неизвестных атаковала посольство России (ВИДЕО)

Российское Министерство иностранных дел проверяет информацию об атаке группы неизвестных злоумышленников на посольство РФ в Киеве. В МИД России не подтверждают и не опровергают информацию об инциденте.

//В мире

Порошенко объявил о расширении антироссийских санкций

Порошенко объявил о расширении антироссийских санкций

Президент Украины на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил о продолжении применения ограничений и расширении санкционного списка в отношении российских компаний и физических лиц.

//Кино

Вышел новый трейлер фильма ужасов «Под покровом ночи» (ВИДЕО)

Вышел новый трейлер фильма ужасов «Под покровом ночи» (ВИДЕО)

В сети появился трейлер к новому фильму ужасов Тома Форда «Под покровом ночи». В фильме, близком по жанру к триллеру, снялись Джейк Джилленхол, Майкл Шэннон, Аарон Тейлор-Джонсон, Арми Хаммер и другие.

//Происшествия

В Чите женщина на BMW сбила трех мотоциклистов и скрылась с места ДТП

В Чите женщина на BMW сбила трех мотоциклистов и скрылась с места ДТП

В Чите сегодня произошла авария с участием автомобиля BMW-530 и трех мотоциклов, в результате чего три человека попали в больницу. ДТП случилось на перекрестке Угданской улицы и улицы Бутина.

//Общество

Диана Гурцкая через прокуратуру хочет избавить девочек Дагестана от обрезания

Диана Гурцкая через прокуратуру хочет избавить девочек Дагестана от обрезания

Диана Гурцкая, исполняющая обязанности председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить факты насильного обрезания девочек в Дагестане.

//Шоу-бизнес

Обнаженная Вера Брежнева украсила страницы мужского журнала (ФОТО)

Обнаженная Вера Брежнева украсила страницы мужского журнала (ФОТО)

Супруга Константина Меладзе обнажилась для российского мужского журнала. На фотографии, выложенной ею в Facebook, популярная певица Вера Брежнева полностью обнажена, грудь прикрывает локтями.

//О чем пишут коллеги

Крым выплатит своим отстраненным от ОИ спортсменам миллионные премии

Крым выплатит своим отстраненным от ОИ спортсменам миллионные премии

Правительство Крыма в лице главы региона Сергея Аксенова приняло решение выплатить отстраненным от Олимпийских и Паралимпийских игр спортсменам и их тренерам денежные премии от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры