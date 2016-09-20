Синоптики Гидрометцентра РФ объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье на 21 сентября из-за плохих погодных условий. В столичный регион в среду придут дожди и сильнейший ветер.

«Желтый» уровень - это третий из пяти уровней опасности, то есть потенциально существует опасность серьезных аварий и из-за стихии. В «желтый список» попала не только Москва и Московская область, - опасной погода 21 сентября будет в Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской и Ярославской областях, пердает сайт Гидрометцентра РФ.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что «бабьего лета» в Москве можно не ждать: погода будет прохладной и дождливой.