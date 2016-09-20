Синоптики призвали москвичей и жителей столичного региона не ждать "бабьего лета". Специалисты прогнозируют, что на пару дней теплая погода может вернуться только в самом конце сентября.

Ранее синоптики "переносили" "бабье лето" на конец сентября. А теперь вовсе "отменили".

По данным Гидрометцентра России, в последние дни первого осеннего месяца погода будет изменчивой. Температура воздуха днем не будет понижаться ниже плюс 10 градусов, но и не повысится выше 15 градусов.

Еще в начале октября в столичный регион могут вернуться теплые деньки. В настоящее время гораздо теплее в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

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