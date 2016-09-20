В Москве в школе №57 назначен новый директор

В Москве в школе №57, скандал в которой в последнее время обсуждался в соцсетях, назначен новый директор. На заседание управляющего совета школы утвердили новое руководство учебного заведения.

Директором столичной школы № 57 назначен бывший директор лицея №1581 Александр Тверской. Его заместителем и научным руководителем стал бывший проректор Российской экономической школы Андрей Бремзен. Их рекомендовал департамент образования Москвы.

О кадровых назначения в школе № 57 написал в соцсети "Фейсбук" член управляющего совета этой школы Илья Ноткин.

По словам Бремзена, в перспективе он намерен получить "надлежащую аттестацию»" и стать "полноценным директором" школы. Сейчас он собирается "вывести на уровень прозрачности все бизнес-процессы", «разбираться с внутренней ситуацией» и нанять новых учителей. Александр Тверской будет выполнять административные функции, работать с документами и контактировать с правоохранительными органами.

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