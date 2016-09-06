Секс-скандал в московской школе №57: директору пришлось уйти

После секс-скандала, разразившегося в московской школе №57, в департаменте образования Москвы подписали заявление об уходе Сергея Менделевича с должности директора этого учебного заведения.

Об этом сообщается на странице школы в Facebook.

Исполняющей обязанности директора школы стала Марина Прозорова. В посте сказано, что сейчас идет передача документов и готовится приказ о назначении.

Напомним, одного из учителей школы №57 обвинили в "неуставных" отношениях с ученицами. Некоторые девочки откровенно рассказывали о том, что учитель занимался с ними сексом, шантажируя и запрещая рассказывать правду.