В Ленобласти задержали педофила, изнасиловавшего двух девочек

В Ленобласти полиция задержала 54-летнего мужчину, которого подозревают в растлении двух маленьких девочек - 5 и 11 лет.

Преступник напал на детей 28 августа около 15:00 в деревне Карвала Ломоносовского района. Матери пострадавших детей обратились в правоохранительные органы, сообщает "Росбалт" со ссылкой на ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

Известно, что педофил - сосед семьи, в которой растут пострадавшие девочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера".

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