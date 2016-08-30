Пенсионер, обвиняемый в изнасиловании ребенка в самолете, всё отрицает

Пенсионер, которого подозревают в насилии над девятилетней девочкой в самолете, выполнявшем рейс Новосибирск - Москва, отрицает свою вину в совершении преступления.

Об этом во вторник, 30 августа, РИА Новости сообщил источник в следственных органах.

Однако другой информации о подозреваемом, в том числе, о его процессуальном статусе, пока нет. В данный момент продолжаются следственные действия.

Следователям удалось установить местонахождение пенсионера и его личность - им оказался житель Тамбова 1944 года рождения.

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