СК знает, где находится надругавшийся над ребенком в самолете

Следствие установило, где находится мужчина, подозреваемый в домогательствах к ребенку в самолете Новосибирск - Москва, сообщил представитель Межрегионального следственного управления СК на транспорте.

На данный момент личность пассажира установлена и установлено его местонахождение. Других подробностей по делу пока не разглашается, сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении девятилетней девочки на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Москву. Девочка летела без сопровождения взрослых. Прилетев, ребенок рассказал о том, что с ней делал сосед, пожилой житель Тамбова. Мать обратилась в полицию.

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