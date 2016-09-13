Новый министр образования Российской Федерации Ольга Васильева высказалась о скандале в московской школе номер 57.

По мнению главы Минобрнауки, судить о действиях учителя данного образовательного заведения преждевременно. Васильева заметила, что комментировать ситуацию до установления вины судом было бы с ее стороны некорректно, поскольку, пока решение не принято, существует презумпция невиновности, передает ТАСС.

Напомним, скандал разразился 29 августа, когда стало известно о том, что учитель истории школы номер 57 якобы в течение шестнадцати лет вступал с ученицами в интимные отношения. Уточнялось, что о преступлении знали и другие педагоги, и ученики, однако никто не принимал никаких мер.

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