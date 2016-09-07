Павел Астахов прокомментировал скандал в московской школе номер 57

В среду, 7 сентября, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павел Астахов жестко прокомментировал громкий скандал в московской школе номер 57.

Высказался о резонансной ситуации Астахов на своей страничке в социальной сети Twitter. По мнению уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, новые факты растления учеников в московской 57-й школе лишь подтверждают необходимость немедленной отмены срока давности за половые преступления против несовершеннолетних.

Павел Астахов добавил, что педофилию следует лечить в соответствии с российским законом путем хирургического вмешательства и приема медикаментов.

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