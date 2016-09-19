За кировское здравоохранение будет отвечать Андрей Черняев

До 18 сентября Андрей Вениаминович возглавлял кировский клинико-диагностический центр. Как отметил и.о. заместителя губернатора Дмитрий Курдюмов, Черняев зарекомендовал себя грамотным управленцем.



В частности при нем появилась возможность записаться на прием ко врачу через Интернет и создан единый call-центр. Он успешно решал кадровые и другие вопросы. В позапрошлом году регистратура этого учреждения была признана Минздравом России лучшей в стране.



По словам Курдюмова, новому главе областного здравоохранения Андрею Чернядьеву в первую очередь придется решать проблему очередей в поликлиниках, притока в отрасль молодых кадров, а также продолжить работу по созданию единой диспетчерской службы медпомощи.

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