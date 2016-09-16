Правительство Кировской области покидают последние заместители Никиты Белых

Правительство Кировской области покидают последние соратники экс-губернатора Никиты Белых, арестованного по обвинению в коррупции. Сегодня в СМИ попала информация об уходе пятерых и.о. зампреда правительства.

В пятницу, 16 сентября, последний день доработал Алексей Кузнецов, координировавший взаимодействие органов исполнительной власти и некоторое время бывший врио губернатора. По неподтвержденной пока информации, заявления об уходе написали отвечавший за сферу образования «старожил» правительства Александр Галицких, главный по промышленности и энергетике Евгений Михеев, земляк и правая рука Никиты Белых по информационной политике Борис Веснин, а также недолго поработавший министром юстиции Роман Береснев.

Новость не стала неожиданностью для большинства кировчан, ожидавших завершение «чистки» прежнего правительства после окончания выборов. Несколько ранее его покинула первая половина бывших зампредов и и.о. министра – Сергей Щерчков, Алексей Вершинин, Дмитрий Матвеев, Елена Утёмова, Светлана Медведева, Сергей Толстобров и Кирилл Лебедев, а на Павла Ануфриева ещё и заведено уголовное дело по факту коррупции.

Вместе с тем, временно исполняющий обязанности председателя правительства области Игорь Васильев уже нашёл себе первых трёх новых заместителей. Новые назначения ожидаются, хотя врио губернатора заявлял о намерении сократить число замов раза в два. За время правления Белых оно выросло до 11 – больше чем в соседних областях.

Читайте также:

Содержание резиденции Никиты Белых обходилось в 15 млн рублей в год

См. все новости дня