Кто станет следующим секретарем Общественной палаты Кировской области?

На эту должность назначат, скорее всего, одного из заместителей Дмитрия Курдюмова. Таким образом, следующим исполняющим обязанности секретаря может стать Эдуард Носков, Владимир Савиных или Марина Копырина.

Окончательно с кандидатурой Совет палаты определиться после того, как Общественная палата Кировской области пополнит свои ряды.

Напомним: после того, как Дмитрий Курдюмов ушел на повышение (на этой неделе глава региона Игорь Васильев назначил его курировать в правительстве социальные вопросы), возникла необходимость доформировать состав палаты. В связи с тем, что Курдюмов прошел в этот общественный орган по «губернаторскому» списку, предложить новую кандидатуру должен будет действующий глава региона.

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