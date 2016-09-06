Перетряска правительства арестованного за взятки экс-губернатора Кировской области Никиты Белых продолжилась: вчера были уволены руководители социального блока, отвечавшие за здравоохранение.

Исполнявшие обязанности зампреда правительства Дмитрий Матвеев и облминздрава Елена Утёмова вчера уволены по собственному желанию. Многие кировчане ожидали этого после недавнего увольнения бывшего первого зама Сергея Щерчкова и зампреда Алексея Вершинина, а также после возбуждения уголовного дела в отношении Павла Ануфриева и.о. замминистра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области по ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК РФ (организация хищения денежных средств в особо крупном размере).

Дмитрия Матвеева вместе с его предшественницей Марией Гайдар привёл в правительство области Никита Белых в 2009 году. Их работа над реформой здравоохранения, проводимой без учета региональных особенностей, вызвала немало критики и недовольства населения. Тем не менее, причина увольнения может быть обоснована не снижением доступности лечения, особенно для сельских жителей, а заявленным желанием врио губернатора Игорем Васильевым сократить число заместителей в два раза, а также сформировать новый кадровый резерв.

Уже известно, что областной минздрав возглавит главврач кировской травмбольницы Дмитрий Курдюмов, а дорожное строительство и лесную отрасль после ухода Щерчкова будет курировать Константин Мищенко.



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