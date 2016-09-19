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На выборах в Госдуму РФ присутствовали 63 американских наблюдателя

19 сентября 2016, 13:09 [ «АН-онлайн» ]

На выборах в Госдуму РФ присутствовали 63 американских наблюдателя
фото: globallookpress.com
В воскресенье, 18 сентября, на выборах в Государственную Думу России седьмого созыва присутствовали 774 международных наблюдателя.
 
Согласно данным члена ЦИК Николая Левичева, 63 наблюдателя прибыли из США. Как сообщает ТАСС, на выборах присутствовали наблюдатели из 63 государств Европы, Азии, Северной и Латинской Америки и Африки. Интересно, что наибольшее представительство на российских выборах в Госдуму было у Казахстана - 102 человека, у Белоруссии - 69. Левичев уточнил, что ЦИК намерена внимательно смотреть за тем, каким образом различные государства будут представлены в рамках президентских выборов в США.
 
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