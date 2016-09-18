На выборах в Госдуму проголосовал Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва. Глава государства прибыл на избирательный участок номер 2151 в здании академии РАН.

Путин поприветствовал сотрудников участковой избирательной комиссии, предъявил паспорт и, получив бюллетень, удалился в кабинку для голосования, передает ТАСС. Затем президент подошел к одной из электронных урн (комплексу обработки избирательных бюллетеней - КОИБ) и опустил в нее листок.

В зале, где голосовал президент, собрались представители российских и иностранных СМИ, присутствовали и наблюдатели. Как и на остальных участках по всей России, голосование здесь началось в 8 утра по местному времени. Сотрудники избиркома на участке 2151 отмечают высокую активность избирателей.

Приезд Путина на ходе избирательного процесса никак не отразился.