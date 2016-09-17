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Путин: в ходе кампании по выборам в Госдуму предпринимались попытки вбросов

17 сентября 2016, 13:49 [ «АН-онлайн» ]

Путин: в ходе кампании по выборам в Госдуму предпринимались попытки вбросов
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил в субботу, 17 сентября, что в ходе кампании по выборам в Государственную думу предпринимались попытки вбросов.

По словам Путина, предпринимаются и попытки манипуляции общественным мнением со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей.

На вопрос о своих политических предпочтениях российский лидер сказал, что заниматься предвыборной агитацией в день тишины нельзя. "Я давно определился, когда создавал известную политическую партию, поэтому здесь новизны какой-то нет", — цитирует главу государства РИА Новости.

15 сентября Владимир Путин призвал россиян прийти на избирательные участки и проголосовать. Президент подчеркнул, что "участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о ее будущем".

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